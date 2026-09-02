Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 98'inci yılı törenle kutlandı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 98'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu'ya gelişinin 98'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Program kapsamında 2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk sunuldu.
Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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