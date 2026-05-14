        Çanakkale Haberleri Biga'da özel öğrencilerden "Engelsiz Flashmob Dans" etkinliği

        Biga'da özel öğrencilerden "Engelsiz Flashmob Dans" etkinliği

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, "Engelsiz Flashmob Dans" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 14.05.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Biga Kent Konseyi yürütücülüğünde, Biga Belediyesi ve özel eğitim okullarının işbirliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Perde Arkası Tiyatro Topluluğu ve Biga Toplum Gönüllüleri'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, Biga Belediye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Özel eğitim öğrencileri, gönüllüler ve öğretmenler, müzik eşliğinde dans etti.

        Biga Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Gülcen, yaptığı açıklamada, projenin temel amacının özel öğrencilerin, fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini göstermek olduğunu söyledi.

        Bu projede, Hamdibey Ortaokulu, Hamdibey Ticaret Meslek Okulu, Çavuşköy Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi'ndekki öğrencilerin yer aldığını aktaran Gülcen, "Toplumun her bir paydaşının şehir imkanlarından yararlanabildiğini tüm Türkiye'ye göstermek istedik. Kent Konseyi olarak biz yaşamın bütünselliğine, şehrin bütün paydaşlarının şehir ve yaşam imkanlarından faydalanmasını çok önemsiyoruz. Özel arkadaşlarımızın belirli bir çalışma sürecinden sonra başarılara ulaşabileceklerine yürekten inanıyorduk ve öyle de oldu." dedi.

        Etkinliğe Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Biga Belediyesi Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

