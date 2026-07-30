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        Çanakkale Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Çanakkale Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.

        Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

        Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

        Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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