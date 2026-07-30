Çanakkale Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.



Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele için ekipler çalışmalarına devam ediyor.



Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.



Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

