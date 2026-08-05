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        Çanakkale Boğazı'nda baca yangını çıkan gemi demirletildi

        Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada baca yangını çıkan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nda baca yangını çıkan gemi demirletildi

        Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada baca yangını çıkan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

        Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan Adana'nın Ceyhan Limanı'na giden "Havva Ana" isimli Liberya bayraklı, 119 metrelik boş kimyasal yük tankerinde Gelibolu önlerinde baca yangını çıktı.


        Bunun üzerine gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

        Geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

        KEGM ekipleri ve gemi personeli tarafından yangının söndürülmesinin ardından gemi, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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