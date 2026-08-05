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        Çanakkale Boğazı'nda gemide rahatsızlanan personeli KEGM ekibi tahliye etti

        Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ekiplerince karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nda gemide rahatsızlanan personeli KEGM ekibi tahliye etti

        Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ekiplerince karaya çıkarıldı.

        Boğazdan geçen Cebelitarık bayraklı, 289 metre uzunluğundaki "Panda" isimli geminin kaptanı, Filipin uyruklu 48 yaşındaki personel D.J.B'nin rahatsızlanması üzerine durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

        Bunun üzerine, kalp krizi şüphesi bulunan personelin tıbbi tahliyesine karar verilip geminin bulunduğu bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-6" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

        Botla Lapseki ilçesinde karaya çıkarılan personel, ambulansla önce Lapseki Devlet Hastanesine ardından da ileri tetkik ve tedavi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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