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        Çanakkale Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Çanakkale Valiliği, vatandaşlara 2 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Çanakkale Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Çanakkale Valiliği, vatandaşlara 2 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

        Valiliğin NSosyal hesabındaki paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve yarın il genelinde orman yangını açısından kritik hava koşullarının beklendiği belirtildi.

        Bu kapsamda orman yangınları açısından da yüksek risk oluşabileceği uyarısına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu süreçte vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Açık alanda ateş yakmayın. Sigara izmaritlerini tabiata atmayın. Anız yakmayın. Duman veya yangın gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Ormanlarımızı, tabiatımızı ve tüm canlılarımızı birlikte koruyalım. Bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açmasına izin vermeyelim."

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