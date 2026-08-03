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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi

        Çanakkale'de 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi

        Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 16 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Çanakkale'de 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi

        Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 16 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

        Bu kapsamında, temmuz ayı içinde Lapseki ve Biga ilçelerinde toplam 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlarla tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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