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        Çanakkale'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Çanakkale'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        "TCSG-23" botu ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sudan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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