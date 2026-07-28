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        Çanakkale'de 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Çanakkale'de 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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