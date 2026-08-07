Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de çocuklar 9 yaşındaki arkadaşları Yusuf Talha için saf tuttu

        Çanakkale'de çocuklar 9 yaşındaki arkadaşları Yusuf Talha için saf tuttu

        Çanakkale'de çocuklar 9 yaşında hayatını kaybeden arkadaşları Yusuf Talha Çanlı'nın cenaze töreninde saf tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Çanakkale'de çocuklar 9 yaşındaki arkadaşları Yusuf Talha için saf tuttu

        Çanakkale'de çocuklar 9 yaşında hayatını kaybeden arkadaşları Yusuf Talha Çanlı'nın cenaze töreninde saf tuttu.

        Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden ve komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle önceki akşam zehirlendiği ileri sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yusuf Talha Çanlı için ikindi vakti Dumlupınar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Burada baba Uğur ile hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olan anne Sevda Çanlı taziyeleri kabul etti.

        Uğur Çanlı, 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'nın tabutunun başında sınıf ve mahalle arkadaşları olan çocuklara dua etmeleri konusunda telkinde bulundu.

        Yusuf Talha Çanlı'nın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Ezine ilçesinin Geyikli beldesine bağlı Bozköy köyünde toprağa verildi.

        Baba Uğur Çanlı, cenazede gazetecilere, oğlunun çok acı çektiğini belirterek, "Çok uğraştım elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim acısını dindirdi, sevdiği için yanına aldı. Benim oğlum cennet kuşu. Yapabileceğimi yaptım. Ben ondan razıyım, o da benden razı olsun. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

        - Olay

        Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı, önceki akşam eve geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulmuş, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yusuf Talha, hava ambulansıyla sevk edildiği İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan ve Yusuf Talha'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen böcek ilaçlamasıyla ilgili olarak komşu ile ilaçlama şirketinin müdürü tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 2 ayda çıkan orman yangınlarında 541 hektar alan zarar gördü
        Çanakkale'de 2 ayda çıkan orman yangınlarında 541 hektar alan zarar gördü
        Yeşilay'dan Bayramiç'te esnaf ve pazar ziyareti
        Yeşilay'dan Bayramiç'te esnaf ve pazar ziyareti
        Çanakkale'de 2 ayda 44 orman yangınında 541 bin 289 hektar alan zarar gördü
        Çanakkale'de 2 ayda 44 orman yangınında 541 bin 289 hektar alan zarar gördü
        Çanakkale'de iki ayda çıkan 44 orman yangınında 758 futbol sahası büyüklüğü...
        Çanakkale'de iki ayda çıkan 44 orman yangınında 758 futbol sahası büyüklüğü...
        Gelibolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen Yusuf'un öldüğü olaya ilişkin 2 t...
        Böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen Yusuf'un öldüğü olaya ilişkin 2 t...