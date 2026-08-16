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        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Çanakkale'de denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

        Bozcaada'da 12 Ağustos'ta Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Arama faaliyetleri Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma, jandarma komando birliği ve deniz polisi ekiplerinin katılımıyla havadan, su yüzeyinden ve su altından devam ediyor.

        Sahil Güvenlik dalgıçları denizin altında arama çalışmalarını yürütürken, Deniz Polisi de su yüzeyinde tarama yapıyor.

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        Öte yandan arama çalışmalarının yanı sıra Sulubahçe açıklarında, bir dalgıç kıyafetine ağırlık yerleştirilerek olayın simülasyonu gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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