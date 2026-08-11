Çanakkale'de "Gallipoli" oyununun tanıtımı yapıldı

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayesinde, Black Mill Games isimli oyun şirketi tarafından yapımı tamamlanan "Gallipoli" isimli oyunun tanıtımı gerçekleştirildi.





Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Başkanlık olarak önemli bir hayali gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Çanakkale'yi daha bilinir yapmak için dijital mecrada yer alacaklarını anlatan Kaşdemir, şöyle konuştu:





"Konusunun çok uzmanı olan bir firmayla çalışıyoruz. İlk kontak kurduğumuzda çok heyecanlanmıştık. Ve bu işin sonunda büyük bir iş ortaya çıkacağını da biliyorduk. Çocuklara ve gençlere ulaşmanın en doğru yolunun oyunlar üzerinden olduğu hepimizin malumudur. Umuyorum ki bu oyun oynanmaya başlandıktan sonra dünyada ve Türkiye'de, Çanakkale daha çok merak edilen bir yer olacak, buraya daha çok insan gelecek ve dolayısıyla Çanakkale hem Türkiye'de hem dünyada buluşma noktası haline gelecek. Türk çocukları oyun oynarken artık Türk kahramanlarını tercih edebilecek. Dünyada diğer oyuncular da Çanakkale'yi daha yakından tanıma imkanına sahip olacaklar."





Black Mill Games'in Üst Yöneticisi (CEO) Jos Hoebe de bu tanıtımın kendileri için çok derin bir anlam ifade ettiğini belirtti.



Tarihi Alan Başkanlığı ile ortak bir amaca sahip olduklarını dile getiren Hoebe, bu oyunun Gelibolu cephesinin daha iyi tanınması anlamında büyük bir görev üstlendiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından Kaşdemir ve Hoebe tarafından oyuna ilişkin protokol imzalandı.



Katılımcılar ve oyuncular da alana kurulan bilgisayarda oyunu ilk kez deneyimleme fırsatı buldu.



Törene, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın ile davetliler katıldı.

