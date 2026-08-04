Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-3 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 388 kişi ve 3 bin 71 araç kontrol edildi, 725 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

        Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 zanlıdan 9'u ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Uygulamalarda, toplam 87 gram uyuşturucu, 205 sentetik ecza hapı, av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 90 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de 2 günlük yangın riski uyarısı (2)
        Çanakkale'de 2 günlük yangın riski uyarısı (2)
        Çanakkale'de 3 gün boyunca ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler ya...
        Çanakkale'de 3 gün boyunca ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler ya...
        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı 3 gün yasak...
        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı 3 gün yasak...
        Çanakkale'de 2 günlük yangın riski uyarısı
        Çanakkale'de 2 günlük yangın riski uyarısı
        Türkiye Tekvando Milli Takımı Çanakkale'de kampa girdi
        Türkiye Tekvando Milli Takımı Çanakkale'de kampa girdi