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        Çanakkale'de kayıp küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulunup sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Çanakkale'de kayıp küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulunup sahibine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Ağaçköy köyünde yaşayan İsmail Eroğlu, 15 keçisinin kaybolması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 asayiş timi tarafından kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, keçileri kayboldukları noktadan 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulup sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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