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        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

        Çanakkale Valiliğince orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz-1 Ağustos'ta açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

        Çanakkale Valiliğince orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz-1 Ağustos'ta açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Bu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve yangına sebebiyet verebilecek bütün faaliyetlerin yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermesi önemle rica olunur."

        Ayrıca yine Valilik tarafından 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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