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        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı 3 gün yasaklandı

        Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı 3 gün yasaklandı

        Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, bugünden itibaren 3 gün süreyle il genelinde ormanlık alanlarda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve yer yer kuvvetli rüzgarların anlık hamlelerle fırtınamsı şiddete ulaşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riski nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Açık alanda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebep olacak her türlü araç ve makine ile ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetlerin yapılması yasaklanmıştır. Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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