Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yenice ilçesine bağlı Sarıçayır ve Taban köyleri arasındaki orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yenice Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı
        Çanakkale'de orman yangını riski nedeniyle biçerdöver kullanımı kısıtlandı
        Çanakkale'de Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de ot yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        Çanakkale'de ot yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Ayvacık'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bigaspor'da Oktay ve Haktan imzaladı
        Bigaspor'da Oktay ve Haktan imzaladı
        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü