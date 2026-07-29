Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.



Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

