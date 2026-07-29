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        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 142 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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