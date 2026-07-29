Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 142 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

