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        Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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