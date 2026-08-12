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        Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolduğu öne sürülen kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 22:46 Güncelleme:
        Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolduğu öne sürülen kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Sulubahçe açıklarında zıpkınla avcılık amacıyla dalış yapan Uğur Savaş'ın denizden çıkmadığının saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

        Aramaya havadan destek sağlamak üzere İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağının da bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ilgili unsurlarının koordinasyonunda aralıksız sürdürülmektedir."

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