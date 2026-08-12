Çanakkale'de zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

Aramaya havadan destek sağlamak üzere İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağının da bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Sulubahçe açıklarında zıpkınla avcılık amacıyla dalış yapan Uğur Savaş'ın denizden çıkmadığının saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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