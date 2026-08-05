Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 05.08.2026 - 00:10 Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ