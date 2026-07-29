Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri ÇOMÜ tercih yapacak üniversite adaylarına tanıtılıyor

        ÇOMÜ tercih yapacak üniversite adaylarına tanıtılıyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) üniversite adaylarına yönelik tercih ve tanıtım günleri etkinliği başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:26 Güncelleme:
        ÇOMÜ tercih yapacak üniversite adaylarına tanıtılıyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) üniversite adaylarına yönelik tercih ve tanıtım günleri etkinliği başlatıldı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinliğin tanıtımı, Rektörlük Şehir Ofisi'nde gerçekleştirildi.

        Rektör Erenoğlu, programda yaptığı konuşmada, tercih ve tanıtım günlerini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Tercih yapacak adaylar ile ailelerini ağırlamaktan, ÇOMÜ'yü tanıtmaktan onur duyduklarını belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemizin doluluk oranları göz önüne alındığında çok fazla aslında tanıtıma ihtiyacı yok. Gerek kent itibariyle gerekse bölgesel ve uluslararası düzeyde çalışmaları kapsamında neredeyse yüzde 100'e yakın doluluk oranına sahibiz diyebiliriz. Şu anda 21 fakültemiz, 13 meslek yüksekokulumuz ve 2 yüksekokulumuzu aday öğrencilerimize tanıtacağız. Amacımız artık üst yüzdelik dilimden öğrenci kazanmak.


        Özellikle 2028 stratejik planımızda da belirttiğimiz gibi tüm faaliyetlerimizi biz öğrencilerimiz için ve öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Bu anlamda çok yoğun bir şekilde hazırlandık. Rektörlük olarak, genel sekreterlik olarak. Akademik ve idari birimlerimizle birlikte 9 Ağustos'a kadar tüm birimlerimizde biz aday öğrencilerimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz."

        Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, rektör yardımcıları ve fakülte dekanlarıyla stantları ziyaret edip etkinliğe gelen aday öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale'de katı atık tesisinde yangın (2)
        Çanakkale'de katı atık tesisinde yangın (2)
        Ayvacık'ta katı atık ve bertaraf tesisindeki yangın kontrol altına alındı
        Ayvacık'ta katı atık ve bertaraf tesisindeki yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan ya...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan ya...
        Ayvacık'ta katı atık ve bertaraf tesisinde yangın
        Ayvacık'ta katı atık ve bertaraf tesisinde yangın
        Çanakkale'de katı atık tesisinde yangın
        Çanakkale'de katı atık tesisinde yangın