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        FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de tamamlandı

        Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonları ortaklığında 2016'dan bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 20:17 Güncelleme:
        FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de tamamlandı

        Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonları ortaklığında 2016'dan bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de sona erdi.

        Kampta Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele etti.

        Çanakkale'deki Sporcu Gelişim Merkezi Ana Spor Salonu'nda oynanan maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlandı.

        Kampın son gününde, Kuzey Makedonya ve Kosova ile Bulgaristan ve Türkiye'nin kız ve erkek takımları karşılaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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