Gelibolu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılay Derneği Gelibolu Şubesi ve Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılay Derneği Gelibolu Şubesi ve Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçede iki gün süren kan bağışı kampanyasında 1 doktor, 3 hemşire ve 2 destek personelden oluşan sağlık ekibi, görev aldı.
Kampanya kapsamında 76 ünite kan bağışı yapıldı.
Kampanyanın koordinasyonunu yürüten doktor Ali Rıza Atabay, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, bağışta bulunan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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