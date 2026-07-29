GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.



Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ahmetçe köyü kırsalında çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.



Vali Ömer Toraman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bazı turizm işletmeleri ve günübirlik tesis gibi yerlerin tedbiren boşaltıldığını söyledi.





Toraman, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü kaydetti.



