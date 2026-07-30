Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 20:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Vali Toraman, Biga'daki yangını yerinde inceledi
        Vali Toraman, Biga'daki yangını yerinde inceledi
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana...
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçra...
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçra...
        Çanakkale Biga'da tarım arazisinde yangın
        Çanakkale Biga'da tarım arazisinde yangın