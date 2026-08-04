GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının enerjisi düşürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor.



İlçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangına, 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve 161 kişilik personelle müdahale ediliyor.



Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilerek, "Yangının enerjisi düşürülmüş olup ekiplerimizin yangını tamamen kontrol altına almak amacıyla karadan müdahalesi aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

