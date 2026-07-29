Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

        Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ayvacık'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

        Toraman, yangınla özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki yangın tamamen kontrol altına alındı
        Çanakkale'deki yangın tamamen kontrol altına alındı
        Çanakkale'de 4 gün boyunca ateş yakmak yasaklandı
        Çanakkale'de 4 gün boyunca ateş yakmak yasaklandı
        Çanakkale'de 4 gün süreyle açık alanlarda ateş yakmak yasaklandı
        Çanakkale'de 4 gün süreyle açık alanlarda ateş yakmak yasaklandı
        Çanakkale Valisi Toraman yangın bölgesinde
        Çanakkale Valisi Toraman yangın bölgesinde
        Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
        Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
        Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi karaya oturdu
        Çanakkale Boğazı'nda dökme yük gemisi karaya oturdu