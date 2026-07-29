GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.



Yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.



Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ayvacık'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.



Toraman, yangınla özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti.

