GÜNCELLEME - Çanakkale'de 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda erkeklerde Barış Çakır, kadınlarda Bahar Gülenç Taşdelen birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Her Adımda Bir İz" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 10 ülkeden 3 bine yakın sporcu katıldı.

Sporcular 42, 21, 10 kilometrelik koşuların yanı sıra 1915 metrelik halk koşusunda mücadele etti.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde bir araya gelen koşucular, eğitmen eşliğinde sabah sporu yaptı.

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Koşucular daha sonra yarış saatinin yaklaşmasıyla başlangıç noktasına gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından önce 42 kilometrelik koşunun startı verildi.

Katılımcılar daha sonra 21 ve 10 kilometre koşuları ile 1915 metrelik Saygı Koşusu'nda yarıştı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Maratonu'nu, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde 11'inci kez düzenlediklerini ifade etti.

Maratonu bu yıl "Her Adımda Bir İz" sloganıyla düzenlediklerini hatırlatan Kaşdemir, "Çünkü Çanakkale Tarihi Alan'da her adımda bir hatıra var, mübarek bir hatıra var, müstesna bir hatıra var. Şehitlerimizin hatırası için bugün burada yürüyeceğiz ve koşacağız. Hem sporumuzu yapacağız hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını daha iyi düşünme, daha iyi anlama imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

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Çanakkale'nin, Türkiye'nin hatta dünyanın bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Kaşdemir, "Biz herkesi buradaki atmosferi, buradaki manevi havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz." dedi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da organizasyona katıldı.

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- Maratonu 3 saat 20 dakikada tamamladı

Maratonun 42 kilometrelik parkurunda erkeklerde 3 saat 20 dakika 43 saniye ile Barış Çakır, kadınlarda 4 saat 43 saniye ile Bahar Gülenç Taşdelen birinci oldu.

Maratonda erkeklerde Serdar Muktedir ikinci, Alperen Alkan üçüncü olurken, kadınlarda Deniz Özcan ikinci, Cansu Canmaya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarı maratonda erkeklerde Okan Yumruk birinci, Muhsin Ergin ikinci, Tayfun Deveci üçüncü olurken, kadınlarda Nehabat Yılmaz birinci, İlkay Doğan ikinci, Belgin Ari üçüncü oldu.

Maratonun 10 kilometrelik parkurunda erkeklerde Samet Çetin birinci, Hakan Kayapınar ikinci, Mustafa Emre Yazıcı üçüncü, kadınlarda Gökçe Eren birinci, Sibel Öztürk ikinci, Dilara Baytaroğlu üçüncü oldu.

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Maratonda dereceye girenlere ödülleri Namazgah Tabyası'nda düzenlenen törenle protokol üyelerince takdim edildi.