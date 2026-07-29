GÜNCELLEME - Çanakkale'de katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bilaller köyünde bulunan Troas Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ayvacık Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.