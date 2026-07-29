GÜNCELLEME - Çanakkale'de katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Bilaller köyünde bulunan Troas Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Ayvacık Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.





Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



