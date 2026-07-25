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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME - Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu

        Çanakkale'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:59 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi bulundu

        Çanakkale'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.

        Merkeze bağlı Işıklar köyünde yaşayan 36 yaşındaki A.K'den 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarı yaptı.

        İhbar üzerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerince, kayıp kişinin son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin dron destekli çalışması sonucu Göztepe mevkisinde A.K'nin cesedi bulundu.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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