GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Muratlar ve Hacıbekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.



Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Hacıbekirler köyünde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.

