GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildiğini bildirdi.



Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Çanakkale-Biga kara yolunda trafiğe kapatılan 3 kilometrelik kısmın yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi.

