Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 20:43 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.

        Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...

        Benzer Haberler

        Ezine'deki orman yangınına müdahale sürüyor
        Ezine'deki orman yangınına müdahale sürüyor
        Çanakkale'de otlukta çıkan yangın ormana sıçradı
        Çanakkale'de otlukta çıkan yangın ormana sıçradı
        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliy...
        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliy...
        Ezine'de orman yangını
        Ezine'de orman yangını
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli tutuklandı