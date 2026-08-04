GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.



İlçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.



Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

