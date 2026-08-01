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        Lapseki'de köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Lapseki'de köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci başkanlığında sürdürülen çalışmalar kapsamında, muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen güzergahlarda 1. kat sathi kaplama asfalt uygulaması yapılıyor.

        İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, Çamyurt köyü yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

        Özer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta Çamyurt, Kızıldam ve Kocabaşlar köylerinin yollarında asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Özer, sathi kaplama asfalt uygulamasının sıcak hava koşullarında yapılmasının önem taşıdığını ifade etti.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü dile getiren Özer, bölgedeki asfaltlama işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

        Özer, asfaltlama çalışmalarının daha sonra Mecidiye, Çataltepe, Gürgendere ve Bostancı köylerinde planlanan program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

        Çalışmalarda görev alan personele teşekkür eden Özer, desteklerinden dolayı Ekinci'ye de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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