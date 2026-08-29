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        Roma'daki Troya sergisine rekor ziyaretçi beklentisi

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, bilimsel ve turizm açısından birçok uzmanın İtalya'nın başkenti Roma'daki "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisini konuştuğunu belirterek, "Rekor sayıda ziyaretçiyle belki de dünyada çok özel bir yere sahip olacak bir sergiye imza atmış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Roma'daki Troya sergisine rekor ziyaretçi beklentisi

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, bilimsel ve turizm açısından birçok uzmanın İtalya'nın başkenti Roma'daki "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisini konuştuğunu belirterek, "Rekor sayıda ziyaretçiyle belki de dünyada çok özel bir yere sahip olacak bir sergiye imza atmış olacağız." dedi.

        Yazgı, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin açılışı için geldiği Çanakkale'de, Roma'daki Kolezyum'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan "Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Roma'da 14 Haziran'da açtıkları serginin dünyada büyük bir etki yarattığını ifade eden Yazgı, şöyle konuştu:

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        "Roma'nın kalbi Kolezyum'da bu ikinci sergimiz. Daha önce Göbeklitepe sergimizi gerçekleştirmiştik. O da çok büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ekim ayına kadar sürecek Troya sergimizle de büyük ses getirdik. Hem bilimsel anlamda hem turizm anlamında birçok uzman, şu anda bu sergiyi konuşuyor. Rekor sayıda ziyaretçiyle belki de dünyada çok özel bir yere sahip olacak bir sergiye imza atmış olacağız."

        - "Homeros'un dizelerinden gelen efsaneyi dünyaya tanıtmak istiyorduk"

        Yazgı, serginin önemine değinerek, "Bu sergi bizim için şöyle önemli, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'mizin bugüne kadarki binlerce yıllık bir medeniyet birikiminin, bir şekilde dünyaya tanıtılması. Burada Çanakkale tabii ki çok daha önemli. Troya efsanesi, Homeros'un dizelerinden gelen o efsaneyi biz bir şekilde dünyaya tanıtmak istiyorduk." diye konuştu.

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        Sergiye 19 müzeden 200 eser götürdüklerini ve inanılmaz bir envantere ulaştıklarını aktaran Yazgı, şöyle devam etti:

        "Kolezyum gibi bir yerde ziyaretçilerin de belki Kolezyum'u gezdiği kadar vakit geçirdiklerini görüyoruz. Bizzat gittim ve şahit oldum. Çok özel bir işe imza attı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy. Zaten bu projeyi en başından adım adım takip etti ve çok güzel sonuçlarla da yakında haberlerini alacağız inşallah."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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