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        "The Odyssey" filminin Troya'ya ilgiyi artırması bekleniyor

        BURAK AKAY - Yıllık ortalama 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti'ne olan ilginin ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın, Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı vizyondaki sinema filmi "The Odyssey" ile artması öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        "The Odyssey" filminin Troya'ya ilgiyi artırması bekleniyor

        BURAK AKAY - Yıllık ortalama 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti'ne olan ilginin ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın, Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı vizyondaki sinema filmi "The Odyssey" ile artması öngörülüyor.

        Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, mitolojik aksiyon türündeki filmin Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu konu aldığını belirterek, filmin Troya Antik Kenti'nin ve bölgenin tanıtımına büyük destek sağlayacağını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliğiyle haziran ayında Roma'daki Kolezyum'da açılan Troya Sergisi'nin uluslararası ilgiyi artırdığını belirten Aslan, bu ilginin Christopher Nolan'ın yeni filmiyle daha da güçlendiğini dile getirdi.

        Aslan, Roma'da açılan serginin son yılların en kapsamlı Troya sergilerinden biri olduğunu kaydederek, Troya ile bağlantılı Anadolu uygarlıklarına ait eserlerin de sergide yer aldığını, bunun uzun vadede bölge turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Daha önce Wolfgang Petersen'in yönettiği 2004 yapımı "Troy" filminin de Troya'ya ilgiyi artırdığını hatırlatan Aslan, "Hiç kuşkusuz bu filmin de Troya turizmine, Troya ilgisine büyük katkısı olacağını söyleyebiliriz." dedi.

        Aslan, filmi Çanakkale'deki özel gösterimde izlediğini belirterek, Homeros destanına büyük ölçüde bağlı kalan Nolan'ın Odysseus'un dönüş yolculuğunu çağdaş sinema diliyle yeniden yorumladığını ifade etti.

        - "Dünya Odyssey'i konuşuyor"

        Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser de yıllık ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'nin yalnızca tarihsel miras değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte güçlü bir kültür ve turizm markası olduğunu belirtti.

        "The Odyssey" filminin Çanakkale'nin binlerce yıllık tarihini, kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünya ile buluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğunun altını çizen Gökser, şunları kaydetti:

        "Bu fırsatın kalıcı bir destinasyon değerine dönüştürülmesi için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek kuruluşlarının ve turizm sektörünün ortak hedefler doğrultusunda eşgüdüm içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bugün dünya Odyssey'i konuşmaktadır. Biz ise bu küresel ilginin Troya'ya, Troya'nın kadim yurdu Çanakkale'ye ve bu eşsiz coğrafyanın kültürel zenginliklerine yönelmesini hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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