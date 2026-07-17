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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı İl Danışma Meclisi'nde konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı İl Danışma Meclisi'nde konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye'nin kendi göğünü, kendi denizini, kendi sınırlarını kendi imkanlarıyla koruyan güçlü bir ülke haline gelmesi için büyük mücadele veriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 17:11 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı İl Danışma Meclisi'nde konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye'nin kendi göğünü, kendi denizini, kendi sınırlarını kendi imkanlarıyla koruyan güçlü bir ülke haline gelmesi için büyük mücadele veriyoruz." dedi.

        Yenişehirlioğlu, AK Parti Çankırı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'yi güçlü kılan en önemli değerlerden birinin istişare kültürü olduğunu söyledi.

        Her şehrin Türkiye'nin büyük yürüyüşünde ayrı değeri bulunduğunu, Çankırı'nın da bu yürüyüşün güçlü adımlarından biri olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, "Bizler biliyoruz ki büyük hedefler, güçlü teşkilatlarla gerçekleşir. İşte bu sebeple il başkanından mahalle temsilcisine, kadın kollarından gençlik kollarına, sandık görevlisinden yönetim kurulu üyelerine kadar her teşkilat mensubumuz, bu büyük davanın vazgeçilmez birer neferidir." diye konuştu.

        AK Parti teşkilatlarının seçimden seçime sahaya çıkan yapılar değil, gönüllere dokunan, milletin sevincini de hüznünü de paylaşan anlayışın temsilcisi olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, birliğin bereketi büyüteceğini, güçlü teşkilatların da milletin iradesini daha güçlü yarınlara taşıyacağını anlattı.

        Millete hizmet yolculuklarının günü kurtarma siyaseti üzerine inşa edilmediğinin altını çizen Yenişehirlioğlu, "Biz gelecek nesilleri düşünerek adım atan, eser için çalışan, hizmet üreten ve iz bırakan anlayışın temsilcileriyiz. Yollar yaparak insanların birbirine kavuşmasını sağlıyoruz. Hastaneler inşa ederek sağlıkta erişimi güçlendiriyoruz. Okullar açarak evlatlarımızın yarınlarına yatırım yapıyoruz. Bunların yanında savunma sanayisinde tarihi atılımlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin kendi göğünü, kendi denizini, kendi sınırlarını kendi imkanlarıyla koruyan güçlü bir ülke haline gelmesi için büyük mücadele veriyoruz. Enerjiden ulaştırmaya, tarımdan sanayiye, teknolojiden diplomasiye kadar her alanda daha güçlü bir Türkiye idealini adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz." diye konuştu.

        Yenişehirlioğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi milletin tarih boyunca eşine az rastlanır bir ihanetle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı duruş, milletimizin cesaretini büyüten, demokrasiye sahip çıkma iradesini pekiştiren tarihi bir liderlik örneğidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır sürdürdüğü vizyoner liderlik sayesinde Türkiye kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde söz sahibi olan, küresel gelişmeleri etkileyen güçlü bir ülke konumuna yükselmiştir. Onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, yalnızca bugünün hedeflerini kapsayan bir anlayış taşımaz, çocuklarımızın ve torunlarımızın yarınlarını da şekillendiren büyük bir medeniyet yürüyüşünü ifade eder. Lider güçlü olduğunda teşkilat güç kazanır, teşkilat güç kazandığında Türkiye daha güçlü yarınlara yürür."

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun selamlama konuşması gerçekleştirdiği programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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