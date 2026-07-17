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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti, milletle arasına mesafe koymayan, her gününü milletiyle geçiren, kapısı da gönlü de açık bir siyasi anlayışın adıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Çankırı'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti, milletle arasına mesafe koymayan, her gününü milletiyle geçiren, kapısı da gönlü de açık bir siyasi anlayışın adıdır." dedi.


        Yenişehirlioğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün en güçlü duraklarından biri olduğunu söyledi.

        Siyasetin milletin sesine kulak vermek olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Siyaset sahada olmaktır. Siyaset milletle aynı yolda yürümek, aynı sevinci paylaşmak ve aynı derdi omuzlamaktan geçer. Bu anlayışla AK Parti kurulduğundan bugüne kadar daima milletimizin yanında durdu, her zaman sokağın nabzını tuttu, her zaman milletimizin beklentilerini karşılamaya gayret etti. AK Parti, milletle arasına mesafe koymayan, her gününü milletiyle geçiren, kapısı da gönlü de açık bir siyasi anlayışın adıdır." diye konuştu.

        Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden savunma sanayisine, enerjiden tarıma kadar her alanda hayata geçirilen eserlerin milletin desteğiyle ortaya koyulan büyük bir dönüşümün nişaneleri olduğunu anlatan Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

        "Bu başarıların arkasında güçlü bir liderlik, sağlam bir teşkilat yapısı ve milletimizle kurulan samimi bağ vardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu hem bugünün hedeflerini hem de yarının güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesini taşır. Bizler de ilk günkü aşkla, aynı azimle, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan milletimizin duasını, desteğini en büyük sermayemiz bilerek çalışıyoruz. Çankırı'da da Türkiye'nin dört bir yanında da eser üretmeye, hizmet üretmeye ve gönüller kazanmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim siyasi anlayışımız, merkezinde insanı barındırır. Millet ve memleket sevdası vardır bizim siyaset anlayışımızda. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma yolunda birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku içerisinde çalışmalarımızı artırarak daha fazla gayretle sürdüreceğiz."

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da "İrade Bizim, Zafer Bizim" anlayışı doğrultusunda 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu demokrasi iradesini yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ile daha adil ve merhametli bir dünya vizyonuna nasıl ulaşılabileceğinin muhasebesini yapacaklarını kaydetti.

        Programa AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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