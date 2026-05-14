        Çankırı'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Sevgiyle Aşanlar Festivali" düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:37
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, kurumun konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yalnızca bir festival düzenlemediklerini, aynı zamanda sevginin engel tanımadığını, dayanışmanın hayatları güzelleştirdiğini ve birlikte hareket edildiğinde her zorluğun aşılabileceğini ortaya koyduklarını söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak temel amaçlarının engelli bireylerin aile bütünlüğü içinde, kendi kendine yetebilen, sosyal hayatın içinde aktif rol alan bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Longa, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturuyla engelli vatandaşlarımızın haklarını korumak, erişilebilirlik standartlarını sağlamak ve yaşamın her alanında daha güçlü şekilde yer almalarını temin etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

        Engelli bireylerin eğitimden spora, sanattan bilime kadar her alanda varlık göstermelerini önemsediklerini aktaran Longa, bu kapsamda kentteki camiler, kamu kurumları, parklar, toplu taşıma araçları ve dijital hizmetler dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarını herkes için erişilebilir hale getirme çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

        Konuşmanın ardından engelli bireyler tarafından hazırlanan yaren gösterisi, zeybek gösterisi, halk oyunu gösterisi, Keloğlan gösterisi, koro ve ritim gösterisi sunuldu.

        Salondaki programın ardından engelli bireyler tarafından hazırlanan pasta kesildi. Daha sonra kentte hizmet veren resmi ve özel rehabilitasyon merkezleri ile Yeşilay, Kızılay, Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce açılan stantlar gezildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Aydın Börü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

