Çankırı'da "İrade Bizim Zafer Bizim" sergisi açıldı

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "İrade Bizim Zafer Bizim" adlı sergi açıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergi için tören düzenlendi.



Protokol üyeleri tarafından kurdele kesilmesinin ardından, katılımcılar sergiyi gezerek resimler hakkında bilgi aldı.



Sergide, sevgi evleri sakinleri, şehit yakınları ve gazilerin çizdiği resimlerin yanı sıra, 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraf kareleri yer aldı.



Vali Hüseyin Çakırtaş, sergiye ilişkin açıklamasında, 15 Temmuz’un yıl dönümünde güzel bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Sergide, sevgi evlerinde kalan çocukların yanı sıra şehit ve gazi yakınlarının resimlerinin yer aldığını dile getiren Çakırtaş, "15 Temmuz, bir ihanet çetesinin ülkemize yaptığı o menfur olayı hiçbir zaman unutmamamız ve asırlar boyu hatırlamamız gereken, ülkemizin dönüm noktalarından bir tanesi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin varlığını, bağımsızlığını, birliğini en güzel şekilde sağlayacak şekilde gençlerimizi yetiştireceğiz." dedi.



15 Temmuz'un yıl dönümünde de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Çakırtaş, tüm vatandaşları programlara davet etti.



Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Nuri Öner, Prof. Dr. İbrahim Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

