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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Çankırı'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Metin Ö. (56) idaresindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki 19 AFU 560 plakalı tır, Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında çarpıştı.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç. (65) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Ersin Ş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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