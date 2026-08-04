Çankırı'da tuzdan hazırlanan sahada futbol maçı yapıldı

Çankırı'da, 5. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'nın yaptığı başlama vuruşuyla başladı.



Çankırı Belediyesi tarafından 14-16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festival için İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde özel bir alan oluşturuldu.



Zemini tamamen tuzla kaplanan bu alanda voleybol, futbol, hentbol ve "Tuzviver" adı verilen survivor sahaları hazırlandı.



Turnuvalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla start aldı.



Açılış töreninde konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, festivalin kentte birlik, beraberlik, dayanışma ve eğlenceye vesile olmasını temenni ederek şehir dışından gelen misafirlere teşekkür etti.



Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise festivali tuz oyunlarıyla başlattıklarını ve ilk gösteri maçının protokol ile veteranlar arasında oynandığını söyledi. Turnuvaya bu yıl 100'e yakın takımın ve 596 sporcunun katıldığını belirten Esen, müsabakaların 4 kategoride neşeli bir atmosferde geçtiğini ifade etti.



Dünyada ilk kez tuz üzerinde bir spor aktivitesi yapıldığını dile getiren Esen, tuzun nefes almaya olan olumlu etkisinin de bu sahada hissedildiğini vurguladı.



Esen, turnuvanın kupa töreninin 13 Ağustos'ta yapılacağını, 14-16 Ağustos tarihleri arasında ise konserler ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi.



Festival süresince şehre 150 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini ve ekonomik anlamda yüksek beklentileri olduğunu kaydeden Esen, organizasyona katkı sağlayan Pascal Nouma'ya, hakemlere ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.



Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Çakırtaş ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in de yer aldığı gösteri maçının başlama vuruşu, eski futbolcu Pascal Nouma tarafından gerçekleştirildi.

