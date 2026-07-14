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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da yuvasından düşen yavru leylek tedavi altına alındı

        Çankırı'da yuvasından düşen yavru leylek tedavi altına alındı

        Çankırı'da yuvasından düşerek yaralanan yavru leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Çankırı'da yuvasından düşen yavru leylek tedavi altına alındı

        Çankırı'da yuvasından düşerek yaralanan yavru leylek tedavi altına alındı.

        Merkeze bağlı Süleymanlı köyünde elektrik direği üzerindeki yuvadan düşen yavru leyleği gören vatandaşlar, durumu Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, yaralı yavru leyleği bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Tedavi altına alınan yavru leyleğin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden yuvasına bırakılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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