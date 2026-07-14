Çankırı'da yuvasından düşen yavru leylek tedavi altına alındı

Çankırı'da yuvasından düşerek yaralanan yavru leylek tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Süleymanlı köyünde elektrik direği üzerindeki yuvadan düşen yavru leyleği gören vatandaşlar, durumu Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, yaralı yavru leyleği bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğüne teslim etti. Tedavi altına alınan yavru leyleğin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden yuvasına bırakılacağı öğrenildi.

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