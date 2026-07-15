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        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Çankırı'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Orta ilçesinde düzenlenen törende, katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

        Burada devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinin, Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de Türk milletinin tarih boyunca vatanı ve bağımsızlığı uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, "Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bayrağımız sonsuza kadar göklerde dalgalanmaya, ezanlarımız kıyamete kadar okunmaya devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.

        Programa, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, siyasi parti temsilcileri, kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Şabanözü

        Şabanözü Çarşı Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

        Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz şehidi Serhat Önder'in annesi Kezban Önder, oğlu ve şehitler için yazdığı şiiri okudu.

        Sinevizyon gösteriminin ardından İlçe Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahiler okundu, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü tarafından dua edildi.

        Programa Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hamza Tetikçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Karababa, Şehit Serhat Önder'in babası İsmet ve annesi Kezban Önder ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Korgun

        Korgun'da düzenlenen programda katılımcılar, Hükümet Konağı önünden Belediye Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayrağıyla yürüdü.

        Korgun Belediyesi İş Merkezi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Protokol konuşmalarının ardından program sona erdi.

        Anma programına Kaymakam Hasan Budak, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        - Çerkeş

        Çerkeş ilçesinde düzenlenen törende, Çerkeş Şehitliği ziyaret edilerek dua edilmesinin ardından katılımcılar ilçe merkezine kadar yürüdü.

        Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Kaymakam Vekili Oğuzhan Gülhan ile Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın konuşmasının ardından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi sunuldu.



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