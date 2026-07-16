Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun görevine başladı
Çerkeş Kaymakamlığına atanan Harun Arslanargun görevine başladı.
Giriş: 16.07.2026 - 18:52 Güncelleme:
Çerkeş Kaymakamlığına atanan Harun Arslanargun görevine başladı.
Emir Osman Bulgurlu'nun Ankara Vali Yardımcılığına atanması ile boşalan Çerkeş Kaymakamlığına atanan Arslanargun, Vali Hüseyin Çakırtaş'ı makamında ziyaret etti.
Valilik ziyaretinin ardından ilçeye dönen Arslanargun, şehit Ramazan Koltarlan'ın ailesini ziyaret etti.
Daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelen Arslanargun, çalışmalar hakkında brifing aldı.
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