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        Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun görevine başladı

        Çerkeş Kaymakamlığına atanan Harun Arslanargun görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun görevine başladı

        Çerkeş Kaymakamlığına atanan Harun Arslanargun görevine başladı.

        Emir Osman Bulgurlu'nun Ankara Vali Yardımcılığına atanması ile boşalan Çerkeş Kaymakamlığına atanan Arslanargun, Vali Hüseyin Çakırtaş'ı makamında ziyaret etti.

        Valilik ziyaretinin ardından ilçeye dönen Arslanargun, şehit Ramazan Koltarlan'ın ailesini ziyaret etti.

        Daha sonra kurum müdürleri ile bir araya gelen Arslanargun, çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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