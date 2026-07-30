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        Hititlerden beri kullanılan tuz mağarası kültür ve sanatın yeni adresi oldu

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da yerin yaklaşık 150 metre altında Hititlerden beri kullanılan tuz mağarasında oluşturulan konferans salonu, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Hititlerden beri kullanılan tuz mağarası kültür ve sanatın yeni adresi oldu

        ÖMER FARUK ÇAL - Çankırı'da yerin yaklaşık 150 metre altında Hititlerden beri kullanılan tuz mağarasında oluşturulan konferans salonu, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağaranın içinde Çankırı Belediyesi tarafından 300 kişilik konferans salonu oluşturuldu.

        Doğal kaya tuzu blokları arasında inşa edilen salon, mağaranın kendine özgü atmosferini koruyacak şekilde tasarlanırken, ses ve ışık sistemleriyle modern bir toplantı altyapısına da kavuşturuldu.

        Hazırlanan yeni proje ile mağarada 600 kişilik yeni salon oluşturulacak. Salonda, sempozyum, panel, konferans, kültür ve sanat etkinlikleri ile çeşitli organizasyonların düzenlenmesi planlanıyor.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, Yer Altı Tuz Şehri'ni her yıl yeni yatırımlarla geliştirdiklerini söyledi.

        Mağaranın içindeki salonda stand-up, defileler, konferanslar gibi çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Esen, "Dünyada başka bir benzeri yok. Yerin 150 metre altında, tuz madeninin içinde bir konferans salonu düşünün. Ben dünyada böyle bir örneğin olduğunu düşünmüyorum. Daha önce orada yaptığımız stand-up gösterisi, Türkiye'de ve dünyada tanınan insanların gelip de burada görsel şov yapmaları muazzam bir şey. Bu şehrimizin tanıtımını sağlarken Çankırı'nın Ankara'ya yakın olmasını biz hep dezavantaj olarak gördük ama ben göreve geldiğimden beri şunu ifade ettim, 'Bunu avantaja çevirebiliriz.' Şu anda avantaja dönmüş durumda." diye konuştu.

        - "Milattan öncesiyle yeni yüzyılı gösteren bir kompleks olacak"

        Mağaranın içinde daha büyük bir konferans salonu yapacaklarının da altını çizen Esen, "Eski alanın bir buçuk katı daha büyüklüğünde, daha yüksek, daha derin ve sahneyi daha rahat görebilecekleri bir alan oluşturacağız. Çok amaçlı bir salon olacak. Milattan öncesiyle yeni yüzyılı gösteren bir kompleks, kompozisyon olacak. Ziyaretçilerimiz bir şok etkisi yaşayacaklar diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Yeraltı Tuz Şehri'ndeki salonda sahnelenen tiyatro oyununu izleyen Serdar Koşal, bir mağaranın içinde bu atmosferi tatmanın büyük bir deneyim olduğunu belirterek, "Çankırı tuz mağarasına ben ilk defa geldim. Gerçekten atmosferiyle belediyemiz de çok iyi bir iş çıkarmış. İçindeki kafe işletmesi, temizliği, düzeni harika bir zeminde. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Mağaradaki salonda tiyatro oynayan Öykü Elif Eskiüçkarış da ilk defa böyle bir atmosferde oyun oynadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

        "Biz genelde okul konferans salonlarında veya bir tiyatro salonunda oynamaya alışmıştık. Şimdi yerin 150 metre altındayız, bizim için çok güzel bir ilkti. Oyunumuzla da mekan çok bağlantılı. Çünkü oyun taş devrinde geçiyor. Eski zamanları ve şu anda elimizde olan kaynakların o zamanlarda olmamasını anlattık ve bunlar üzerinden ders çıkarmaya yönelik bir oyundu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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