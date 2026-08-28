AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı Osmancık'ta spor tesisini ziyaret etti

Programın ardından Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'ni gezen Ahlatcı, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'den tesis ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahlatcı, Osmancık Belediyespor futbol takımı ile Kandiber Spor Futbol ve Voleybol Yaz Spor Okullarının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programa katılarak çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'ni ziyaret etti.

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