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        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı Osmancık'ta ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:09 Güncelleme:
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı Osmancık'ta ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Osmancık Belediyesini ziyaret eden Ahlatcı, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’den ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

        Gelgör, ilçeye sağladığı destek ve katkılardan ötürü Ahlatcı'ya teşekkür etti.

        Belediye ziyareti sonrası AK Parti ilçe binasında parti yöneticileri ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Ahlatcı, muhtarların taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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